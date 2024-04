Le vie chiuse al traffico per il Fuorisalone (che potrebbero non riaprire più)

In occasione del Fuorisalone 2024, saranno chiuse al traffico alcune vie. Un provvedimento temporaneo simile a quello preso nel 2023 per via Durini (in quel caso anche per i lavori limitrofi), che poi il Municipio 1 ha chiesto di far diventare definitivo. Ecco tutti i particolari

Il contenuto è riservato agli abbonati.