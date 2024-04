Straordinari auto assegnati in ospedale: il caso in Regione

Chiarezza sui turni di straordinario negli ospedali milanesi del San Paolo e San Carlo, uniti in un'unica azienda ospedaliera. La chiede il Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, con una richiesta di audizione dell'assessore al welfare, Guido Bertolaso, in commissione.

Tutto nasce da un esposto del sindacato Usb, risalente al mese di maggio del 2023, secondo cui vi sarebbe stata "l'usanza" di auto-attribuirsi i turni di straordinario, grazie anche al software che lo permetteva senza i nulla-osta dei superiori, col risultato di ammanchi milionari nel bilancio e vertici che, pur essendo a conoscenza del fatto, non sarebbero intervenuti. "È una circostanza sulla quale anche Regione Lombardia è tenuta a fare chiarezza, dal momento che le direzioni sanitarie sono diretta emanazione della giunta regionale", commenta Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

Di Marco sottolinea anche che l'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera che riunisce San Paolo e San Carlo, Matteo Stocco, è stato recentemente "promosso" a direttore generale del Policlinico. Motivo in più, per i 5 Stelle, perché Bertolaso riferisca in commissione. "L'audizione - conclude il capogruppo dei 5 Stelle - sarà l'occasione di ricordargli della nostra proposta di legge per una Ats unica, attraverso cui rendere omogenei software e procedure in tutta la Lombardia".

L'abitudine, chiamiamola così, sarebbe andata avanti dal 2020 al 2023, e attualmente vi sarebbe una quarantina di provvedimenti disciplinari aperta per questo.