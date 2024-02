A Sala farebbe "paurissima" una vittoria della destra a Milano

Non si ricandiderà a sindaco per la terza volta, Beppe Sala, nemmeno se dovesse cambiare la legge per dare agli amministratori locali la possibilità di tre mandati di seguito. "Dopo 11 anni da sindaco e 5 in Expo, che non sono stati esattamente una passeggiata di primavera, credo che tra tre anni sarò stanchino", ha detto conversando con il Corriere.it per il format 'Il Corriere delle Città', martedì sera.

Piuttosto, Sala vorrebbe lavorare "per aumentare la possibilità che il centrosinistra rivinca". Gli farebbe "paurissima una visione che adesso è quella della destra, di chiusura e di confini", perché "non potrebbe funzionare per Milano", città "internazionale, innovativa, in cui se c'è da cambiare la mobilità lo fai". E, per la scelta del candidato di centrosinistra, Sala è sembrato escludere la strada delle primarie: "Non sono un dogma, non credo sia indispensabile passarci", ha affermato. Lui, nel 2016, aveva dovuto farlo, vincendole col 42% contro la candidata preferita dall'ex sindaco Giuliano Pisapia, ovvero Francesca Balzani, e l'assessore (ora consigliere regionale) Pierfrancesco Majorino. Ma per il suo successore ha fatto capire che preferirebbe 'preparare' qualcuno (o qualcuna) sul campo.

E sarà forse il sostituto o la sostituta di Pierfrancesco Maran in giunta, se lui dovesse decidere di candidarsi alle elezioni europee del 2024 per il Pd? Chissà. Di sicuro, per il sostituto, sempre conversando col Corriere.it, Sala ha avvisato il Partito democratico: "Togliamoci dalla testa che, se esce uno del Pd, entra uno del Pd. Con me queste cose non si fanno: può essere, ma entra qualcuno di capace". Nomi, per ora, non sono in vista. Ma, con le elezioni europee quasi alle porte, sarà una decisione da prendere nel giro di qualche mese.