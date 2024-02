Disabili: servizi al posto di sodi, ma i comuni non sanno quante risorse avranno

Ancora polemiche sui tagli ai sussidi per i caregiver familiari di persone con gravissime disabilità. Come è noto, comuni e Ats dovrebbero attivare servizi 'concreti', entro il 1° giugno 2024, in sostituzione di una quota di sussidi economici che verranno a mancare. Secondo alcune stime, in Lombardia sono coinvolte almeno 17mila persone, con una riduzione mensile di 350 euro per le persone con gravissima disabilità e 200 euro per quelle in condizioni di dipendenza vitale.

Qualunque servizio sostitutivo i comuni e le Ats attivino, ha bisogno di tempo e di risorse certe. "Al 6 febbraio, le amministrazioni locali non hanno ancora chiaro l'importo economico su cui contare", commenta Michela Palestra, consigliera regionale del Patto Civico, che ha riproposto il tema anche nella seduta di martedì 6 febbraio con interrogazioni all'assessora alle pari opportunità Elena Lucchini. Allo stesso tempo, 9 comuni lombardi hanno scritto alla ministra delle politiche sociali, Marina Calderone, senza per ora ottenere risposta.

"Chiediamo di far spostare di almeno 6 mesi l’attuazione della riduzione dei fondi e che i comuni possano avere certezza sulle risorse da poter mettere in campo per i loro cittadini più fragili", dichiara Palestra, che insieme al collega di gruppo Luca Paladini e alla consigliera di Italia Viva Lisa Noja sta conducendo questa battaglia in aula.

L'assessora Lucchini, replicando all'interrogazione, ha spiegato che è in corso un dialogo in corso col ministero (come da mozione della Lega, approvata qualche settimana fa), e di avere avanzato ai tecnici ministeriali la proposta di "introdurre maggiore flessibilità per l'avvio del piano", in modo da "garantire un alto livello economico per i caregiver, la libertà di scelta e l'implementazione dei servizi".