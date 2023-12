Antimafia, fondi tagliati nel bilancio di Regione Lombardia

L'allarme è stato lanciato da Paolo Romano, consigliere regionale del Partito democratico, secondo cui la Regione Lombardia sta tagliando, in bilancio, tutte le voci che riguardano la lotta alla mafia. Nonostante si tratti del territorio "considerato - dice il consigliere - il più importante crocevia dell'attività mafiosa non solo nazionale, ma anche europea".

In dettaglio, stando ai calcoli di Romano, vi sarebbe un taglio del 60% sui fondi per i beni confiscati alle mafie, e del 70% sulle politiche antimafia in generale. In cifre, le risorse per il recupero dei beni confiscati sono scese da 2,5 milioni a 1,2 milioni di euro, mentre quelli per le attività e i progetti contro la mafia da 500mila a 130mila euro.

Il consigliere del Pd lo ha detto durante un convegno dedicato al tema, che si è svolto su iniziativa del suo partito al Pirellone, lunedì 11 dicembre. I dati si riferiscono ai documenti di bilancio che saranno in discussione la prossima settimana in aula. "Tagli che testimoniano la volontà di non investire", commenta Romano, "da parte di una giunta che, purtroppo, non è mai stata in grado di affrontare la questione con la serietà e la preoccupazione che meriterebbe".