Restano i tagli ai sussidi per i disabili

Non ci sarà un ripristino totale dei sussidi per i disabili gravi in Lombardia attraverso risorse regionali. L'aula del Pirellone, martedì, ha respinto una mozione delle minoranze in tal senso, approvandone invece una, presentata dalla Lega, che impegna la giunta a "una interlocuzione col governo" per garantire "un tempo congruo" per attuare i 'livelli essenziali di prestazioni' (Lep), cioè quei servizi concreti che, secondo il piano nazionale sulla disabilità, in parte sostituiscono il sussidio economico. In cifre si parla di 200-300 euro in meno a famiglia. Le associazioni delle famiglie con disabili protestano anche perché è dal 2022 che, sul piatto, c'è l'ipotesi di convertire da moneta a servizi concreti una parte delle risorse.

Uno dei punti molto criticati nelle scorse settimane è proprio sui servizi che i comuni e le Ats dovrebbero garantire ai disabili gravi e alle loro famiglie: improbabile, secondo molti, che possano essere attivati nel giro di qualche mese. Di qui la richiesta (respinta) delle minoranze, supportate in questo da varie associazioni di famiglie, per ripristinare la cifra integrale del sussidio con risorse della Regione. "Le 10mila famiglie lombarde con disabili - ha detto in aula Davide Casati del Pd - chiedono certezze. Vogliono sapere se, dopo il 1° giugno, riceveranno ancora il contributo e in quale misura".

La giunta e la maggioranza respingono comunque l'interpretazione secondo cui ci sarebbero stati tagli ai sussidi e snocciolano cifre come l'aumento di 3,5 milioni al fondo regionale per il sostegno ai disabili: "Non abbiamo tagliato risorse, anzi i fondi sono aumentati", ha protestato Alessandro Corbetta della Lega. Ma, nel documento delle minoranze, si chiedeva di incrementare subito il fondo di altri 6 milioni in modo da raggiungerne 10, corrispondenti al ripristino integrale dei contributi erogati nel 2023.

Il piano nazionale

In mattinata, davanti al Pirellone, durante una manifestazione di famiglie con disabili, la consigliera regionale Lisa Noja di Italia Viva aveva commentato che "è assurdo immaginare che, in 5 mesi, si possa arrivare a un potenziamento dei servizi tale quale quello che prevedono è assurdo". Inoltre, per l'ex deputata, "la Lombardia ha fatto una scelta inaccettabile, quella di contrapporre servizi diretti e indiretti come se non ci fosse alternativa tra tagliare l'uno o l'altro. La verità è che il piano nazionale non chiede questo, chiede di aumentare i servizi, cosa che va assolutamente fatta, ma non può essere fatta a discapito dei caregiver, delle famiglie, delle persone con disabilità".