Caso Ilaria Salis, Tajani al ministro ungherese: "Valutate i domiciliari"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, lunedì a Bruxelles per il Consiglio degli Affari esteri dell'Ue, ha parlato col suo omologo ungherese del caso di Ilaria Salis, l'anarchica monzese di 39 anni detenuta a Budapest (in condizioni disumane) dall'11 febbraio 2023 e in attesa del processo, che dovrebbe iniziare il 29 gennaio, a suo carico. Salis è accusata di avere picchiato alcuni neonazisti durante un raduno. In due lettere ai suoi legali italiani, Salis ha descritto le orrende condizioni di detenzione: topi e cimici in cella, pasti saltati, detenuti condotti al guinzaglio dagli agenti.

"Ho chiesto un impegno attento, da parte ungherese, sulla situazione della nostra connazionale per garantire tutti i diritti che hanno i nostri detenuti", e in particolare un "trattamento rispettoso delle regole e della dignità della persona", compresi "eventuali soluzioni alternative alla detenzione", cioè i domiciliari.

Domenica, il padre di Ilaria, Roberto, aveva chiesto che l'Italia iniziasse "a sbattere i pugni sul tavolo", mentre per ora aveva "sventolato giusto un ventaglio per fare un po' di vento". Per martedì 23 gennaio è previsto un incontro a Roma tra Roberto Salis e un "alto rappresentante del governo". Intanto l'eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti ha scritto a Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, richiamando la "situazione dei diritti fondamentali in Ungheria", su cui Bruxelles si è già espressa più volte, e chiedendole "di farsi portavoce nei confronti dell'Ungheria per garantire che il regime carcerario a cui è sottoposta Ilaria Salis sia in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo", valutando anche "la possibilità di chiedere che la cittadina italiana venga trasferita immediatamente in Italia".