Tamponi rapidi a prezzi calmierati: la richiesta di Milano in Comune

Tamponi rapidi a prezzi calmierati: è questa la richiesta dell’Associazione Milano in Comune – Sinistra e Costituzione che lancia nelle scorse ore una petizione sulla piattaforma Change https://www.change.org/p/giuseppe-sala-tamponi-calmierati-per-tutti-e

"Mentre si procede a rilento con il vaccino contro il Covid, il tracciamento sul territorio rimane il nodo fondamentale su cui basare la prevenzione e l’individuazione di nuovi focolai. Per realizzarlo serve un massiccio utilizzo del tampone antigenico rapido", scrive il sodalizio in una nota.

"Si tratta di uno strumento veloce a bassissimo costo industriale che si può fare ovunque, in sicurezza, per operatori, cittadini e cittadine, e in economia, come ci dimostra l’esempio che abbiamo a Milano con i “Tamponi gratuiti e sospesi” realizzati dalla brigata sanitaria Soccorso Rosso e Medicina solidale. Un modello che può essere un esempio pragmatico e operativo di come investire i soldi pubblici. Attraverso presidi mobili i tamponi rapidi possono essere facilmente realizzati nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nei quartieri popolari. La prevenzione non può essere occasione di profitto in attesa che il vaccino sia disponibile per tutti e tutte. Chiediamo l’immediata regolamentazione dei prezzi con l’adozione del “tampone calmierato”", concludono.