Rozza (Pd) chiede che sui tamponi siano coinvolti anche i privati accreditati

"Con il tracciamento saltato, evidente in questi giorni anche per il caos tamponi, la Lombardia rischia un gennaio da incubo al rientro in città dei cittadini e alla riapertura delle scuole". Così Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, secondo cui è opportuno che la Regione Lombardia 'chiami' tutti i soggetti del privato accreditato affinché eseguano i test e vaccinino in fretta la popolazione.

"La lotta al covid - prosegue Rozza - non può essere uno sforzo solo della sanità pubblica. Il sistema sanitario in Lombardia infatti, come affermato dalla legge regionale, pesa già oggi per quasi il 50 per cento sul privato accreditato. Le misure d’urgenza messe a punto dalla task force regionale, che prevede l’apertura di nuovi punti prelievo per i molecolari e categorie di priorità per l’accesso ai tamponi, non ci porteranno fuori da questa emergenza. Le file di ore fuori dalle farmacie per accedere a un tampone, i test rapidi fai da te esauriti quasi ovunque, i medici che non riescono a prenotare un test sulla piattaforma regionale per i propri pazienti e la circolare dell’ufficio scolastico regionale che sospende le verifiche sugli alunni entrati in contatto con compagni positivi sono la prova provata che serve uno sforzo aggiuntivo da parte di tutti, pubblico e privato".

Irrealistica, secondo Rozza, anche l'idea di mettere in coda alle priorità coloro che hanno bisogno del tampone per accedere al posto di lavoro, non essendosi vaccinati: "Fino a che non si impone l’obbligo vaccinale è sanitariamente sbagliato non permettere l’accesso ai tamponi a chi ha un rischio di infettarsi e infettare notevolmente superiore a chi ha ricevuto due somministrazioni di vaccino", il commento della consigliera regionale.