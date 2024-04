Tarfusser, il magistrato che ha riaperto il caso di Olindo e Rosa, si candida alle elezioni europee con Azione

Il magistrato Cuno Tarfusser, quasi 70enne, sarà tra i candidati di Azione (lista "Siamo Europei") nella circoscrizione nord-ovest, che comprende il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e la Valle d'Aosta. Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda presentandolo a Milano mercoledì 24 aprile.

Tarfusser, meranese di nascita, è il magistrato che, recentemente, ha fatto riaprire il caso della strage di Erba. Ha guidato, dal 2001 al 2008, la procura di Bolzano. Nel 2009 è stato eletto giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aja, dove è stato presidente di una delle due Camere preliminari, occupandosi di numerosi casi. Sue le firme dei rinvii a giudizio, tra gli altri, del libico Muammar Gheddafi e del sudanese Al Bashir. Nel 2019 è rientrato in ruolo come sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano.

"Credo di essere ancora in grado di dare qualcosa, non alla giustizia, perché sono vicino alla pensione (ad agosto compirà 70 anni, n.d.r.), ma l'esperienza non mi manca, anche a livello internazionale", ha spiegato il magistrato. "Tarfusser è stato per quasi 11 anni alla Corte Penale Internazionale, ha un'esperienza nella buona gestione degli uffici giudiziari, in particolare a Bolzano con un record in efficienza della gestione dei procedimenti, un tema che per noi è molto importante. Sarà uno dei candidati di punta della lista del nord ovest. Non sono onorato, ma più che onorato di averlo nella nostra lista", ha detto Carlo Calenda.