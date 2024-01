I promotori del divorzio avranno una targa nel centro di Milano

Loris Fortuna e Antonio Baslini avranno una targa commemorativa a Milano, in corso di Porta Vigentina 15. Lo ha deciso la giunta milanese, su proposta della vice sindaca Anna Scavuzzo, prima di capodanno. Il motivo è il ricordo della legge sul divorzio, approvata nel 1970 e confermata quattro anni dopo con un referendum in cui vinsero i "No". Fortuna (Partito socialista) e Baslini (Partito liberale) furono i due parlamentari promotori della legge che, nel 1970, introdusse il divorzio in Italia.

La scelta del luogo in cui apporre la targa ricade su corso di Porta Vigentina 15 perché, nei locali di quell'edificio (di proprietà comunale), alla fine degli anni '60 ebbe sede la sezione milanese della Lega per l'introduzione del divorzio (Lid), voluta fortemente da radicali e socialisti proprio per arrivare all'obiettivo di introdurre il divorzio nell'ordinamento giuridico italiano.

La richiesta di apporre una targa è stata originariamente avanzata dal Municipio 1 (centro storico) e valutata positivamente dal comitato 'Milano è memoria', costituito dal Comune proprio per dare un parere su richieste simili.