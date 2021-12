Una targa per i martiri cristiani vicino a Sant'Ambrogio (ricordando il radicale Berté)

Una targa per ricordare i martiri cristiani a Milano. L'ha chiesta Matteo Forte, consigliere comunale di Milano Popolare (centristi di centrodestra) il 20 dicembre in aula a Palazzo Marino. E Forte ha ricordato, nel suo intervento, l'azione del radicale Lucio Berté, scomparso la vigilia di Natale di due anni fa, che fece una battaglia sul cantiere del parcheggio di piazza Sant'Ambrogio dove, durante gli scavi, erano stati ritrovati i resti dei martiri cristiani. Berté verrebbe menzionato nella targa proposta.

"Alla base di questa denuncia - ha affermato Forte - c'è una verità scomoda anche per tanti cristiani europei. La libertà di professare la nostra religione non è un diritto sorto dal nulla ma è stato conquistato da persone che hanno dato la vita pur di non rinnegare la loro fede". Secondo Forte, in Europa i cristiani sarebbero ancora in pericolo: "Tempo fa, alcune case in Svezia sono state marcate con la N di nazareno come l'Isis faceva nei territori sotto il suo controllo, ricordando in maniera preoccupante il metodo nazista di segnare di dipingere su porte e finestre la stella di David".

Di qui la proposta di una targa da apporre dove sorgeva il Cimitero Ad Martyres, accanto alla Basilica di Sant'Ambrogio che nacque come Basilica dei Martiri. "Una targa - ha concluso Forte - che spieghi ai passanti che cos'era quel cimitero, che cosa rappresenta per i cristiani e per chi ama la libertà di culto nella città dell'editto di Costantino. E che ringrazi anche il laicissimo Lucio Berté per avercelo ricordato".