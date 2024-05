Le opinioni sull'aborto di Tarquinio (Pd) fanno infuriare le Donne democratiche di Milano

Le opinioni sull'aborto di Marco Tarquinio, ex direttore di 'Avvenire' e candidato di punta del Partito democratico alle elezioni europee del 2024, fanno molto rumore dentro il partito. Candidato al quarto posto nella circoscrizione Centro, con una solida probabilità di essere eletto, Tarquinio ha fatto arrabbiare, mercoledì, le Donne democratiche della Città metropolitana di Milano. "Difendo la vita e ho rispetto della scelta delle donne. L'aborto non è un diritto", ha affermato in un'intervista a Concetto Vecchio per Repubblica. Cos'è, dunque? "Una realtà tragica. Non ci possono essere diritti sulle vite degli altri". E alla domanda se cambierebbe la 194, Tarquinio ha detto di no, "perché si rischierebbe di fare peggio".

"Tragica - gli hanno risposto le Donne democratiche con un post su Instagram, pubblicato anche dall'assessora milanese Gaia Romani - è la situazione di chi vorrebbe abortire ma non può farlo perché il 90% dei medici sono obiettori. Tragico è che stiano smantellando i consultori. Tragico è che in quei pochi che restano ci siano i pro-life. Come donne democratiche diciamo a Marco Tarquinio, secondo cui 'non ci possono essere diritti sulle vite degli altri', che ci siamo stufate del diritto di tutti a dirci come usare, vivere e percepire il nostro corpo".

Il pacifismo

Nella medesima intervista, Tarquinio ha anche ripreso un altro tema a lui caro, la guerra in Ucraina. Si era già definito contrario a continuare a inviare le armi, ora l'ha definita "guerra per procura" (se la Nato intervenisse direttamente, ha detto, "finirebbe la guerra per procura sulla pelle degli ucraini") e ha aggiunto che l'alternativa all'aggressione russa avrebbe dovuto essere "l’autodifesa nonviolenta", come le "scorte disarmate" con cui i colombiani reagiscono alle "milizie armate".