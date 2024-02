I taser per i vigili saranno sperimentati quest'anno, poi introdotti nel 2025

I taser per la polizia locale arriveranno nel 2025. Lo ha detto Marco Ciacci, comandante della polizia locale, intervenendo martedì in commissione sicurezza a Palazzo Marino, sul tema della sperimentazione di questo strumento ormai in uso da tempo per le forze dell'ordine.

La sperimentazione per la polizia locale meneghina dovrebbe iniziare nell'estate del 2024 e durare 6 mesi, con 2 operatori per il primo e il secondo turno e uno (probabilmente) per il turno serale. "Abbiamo registrato episodi in cui, eventualmente, usare questi strumenti, soprattutto di giorno, ad esempio per le aggressioni", ha spiegato il comandante della polizia locale.

L'orientamento, per ora, è quello di acquistare tra 4 e 6 taser, quelli necessari a far partire la sperimentazione. Secondo un'offerta commerciale pervenuta al Comune, costerebbero 30mila euro, comprensivi della formazione per 30 operatori. Dopodiché la polizia locale formerà alcuni addestratori che, a loro volta, formeranno gli agenti, che in tutto saranno 60. "Il taser - ha concluso Ciacci - prima di essere offensivo ha un effetto deterrente molto importante, spesso basta estrarlo per interrompere un'aggressione".