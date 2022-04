Dotare di taser anche la polizia locale dei comuni sotto i 100mila abitanti

A parlato di spray al peperoncino e taser, l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato durante un intervenuto ad Abbiategrasso (Milano) per l'avvio del corso di abilitazione all'uso degli strumenti di autotutela degli agenti. De Corato ha annunciato che nei prossimi giorni scriverà al sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni per dotare di taser anche i comuni sotto i 100mila abitanti.

"La legge - ha sottolineato - prevede la dotazione di questo strumento ai Comuni capoluogo di provincia o quelli con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Credo che dopo la sperimentazione delle grandi città, si debba subito passare alla dotazione della pistola ad impulsi a tutti i Comandi di Polizia locale. Almeno a quelli con una popolazione al di sopra dei 30.000 abitanti. Nei prossimi giorni scriverò al sottosegretario Molteni che in una sua recente dichiarazione auspicava proprio questo".

"In questa legislatura - ha ribadito - dal 2018 ad oggi, in Giunta regionale abbiamo stanziato ben 16 milioni di euro. Alle polizia locali abbiamo fornito 425 dash cam, 836 body cam, 758 fototrappole, 254 vetture ecologiche, 111 bici elettriche, 36 droni, 22 motoscooter, 2 gommoni e 106 defibrillatori. Abbiamo stanziato inoltre anche 3,5 milioni di euro per mettere in sicurezza i parchi attraverso la videosorveglianza. Strumento essenziale per prevenire e combattere ogni tipo di reato", ha concluso De Corato.