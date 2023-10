Nasce una task force per la sicurezza stradale

A Milano nasce la task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva. L’unità operativa si occuperà di dare supporto all’amministrazione per garantire ai milanesi strade più sicure e meno traffico. Tra gli obiettivi anche quello di favorire la mobilità attiva per i percorsi casa scuola e casa lavoro, per incentivare i cittadini a raggiungere le proprie mete in bicicletta o a piedi.

I membri

La task force è composta da sei esperti che lavoreranno gratuitamente coordinati da Marco Mazzei, presidente della sottocommissione consiliare mobilità attiva e accessibilità. Guia Maria Biscaro, presidente di Fiab Milano Ciclobby e presidente della consulta cittadina per la mobilità attiva e per l’accessibilità; Paolo Bozzuto, docente, editor e membro della redazione della rivista Territorio; Matteo Dondè, docente autore di progetti di moderazione del traffico e sicurezza stradale; Ilaria Fiorillo, founder del profilo Instagram “Milano in bicicletta” e promotrice di progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo; Paolo Maria Maneo, libero professionista presso studi, istituti di ricerca e università nella progettazione urbanistica, del paesaggio e dello spazio pubblico; Chiara Quinzii, libera professionista e componente di studi di architettura esperti nella progettazione architettonica, urbana e design.

La task force così composta resterà in carica fino alla fine del 2024, a meno che non si decida per il proseguimento dell’attività.