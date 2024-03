Taxi, il Comune di Milano risponde all'Antitrust: "Noi chiediamo i dati, ma non ce li danno"

"Ormai siamo pronti a pubblicare il bando per 450 nuove licenze e seconde guide". Così, confermando quanto già detto più volte e anche lunedì 4 marzo, l'assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi ha commentato la situazione delle licenze dei taxi e in particolare la segnalazione dell'Antitrust ad alcuni Comuni italiani, tra cui Milano, che secondo l'autorità dovrebbero fornire un monitoraggio continuo sull'efficienza del servizio.

Parlando del bando, che sarà pubblicato tra qualche giorno, l'assessora Censi ha ribadito le caratteristiche già note. Il prezzo è fissato a 96.500 euro dopo un consulto con l'Autorità di regolazione dei trasporti. Per 50 licenze ci sarà uno sconto del 20% perché saranno riservate a chi avrà mezzi adatti ai disabili. Altre 50 licenze avranno uno sconto del 30% perché i relativi vincitori si metteranno a disposizione, per 5 anni, per coprire orari individuati come critici, tra cui notturni e weekend. Ulteriori 50 licenze avranno uno sconto del 40% perché i relativi vincitori ottempereranno a entrambe le precedenti condizioni.

La segnalazione dell'Antitrust

E ora l'Antitrust. L'autorità si occupa dei taxi nelle tre principali città italiane (Roma, Milano e Napoli) fin dall'agosto del 2023, con una richiesta di informazioni per valutare la fornitura del servizio; poi, terminata l'analisi delle informazioni acquisite, ha inviato una segnalazione a tutt'e tre i Comuni per evidenziare "importanti criticità - si legge in una nota - come la strutturale insufficienza di licenze e una diffusa inerzia dei Comuni nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l'adeguatezza del servizio, con esiti negativi in termini di rilevazione e correzione tempestiva di eventuali criticità".

Interpellata nel merito, l'assessora Censi ha ribattuto che "per quanto riguarda i dati sull'efficienza del servizio, da oltre un anno li abbiamo chiesti a tutti i rappresentanti dei tassisti nelle sedi opportune, finora abbiamo ricevuto solo risposte molto parziali. Le richieste da parte del Comune in questo senso non mancano, mancano le risposte".