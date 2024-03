Tessera sanitaria a punti, l’ipotesi Bertolaso: “Si potranno vincere skipass e terme”

La tessera sanitaria a punti in Lombardia? L'assessore al welfare Guido Bertolaso non ha ripensamenti. In futuro, chi farà più prevenzione otterrà dei premi di vario tipo (si è parlato di ingressi alle terme o skipass). L'esponente della giunta Fontana lo ha ribadito martedì in consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Luca Paladini del Patto Civico.

Il punto di partenza, condiviso da tutti: in Lombardia si fa poco screening (anche se Bertolaso ha sottolineato che se ne fa di più che in altre parti d'Italia). Nel 2022, per esempio, appena il 55% delle donne ha risposto all'invito a effettuare una mammografia, ancora di meno (40%) al papt-est. Se le campagne di prevenzione non funzionano abbastanza, il punto è come rimediare.

"La spesa sanitaria rispetto al Pil sta aumentando in tutto il Paese", ha detto Bertolaso, "e ci troveremo in una situazione che non si potrà gestire: una spesa sanitaria elevatissima a fronte dell'allungamento dell'età. Occorre intervenire in campo preventivo, per garantire a tutti di vivere meglio e più a lungo". Per farlo, ci sono due macro-insiemi: gli screening e gli stili di vita. E, per far fare più screening, due strade: l'obbligo o l'incentivo. "Ma l'obbligo mal si adatta alla nostra cultura", ha detto l'assessore, spiegando che l'idea dei premi per chi si fa controllare di più, e più spesso, è nata nella letteratura scientifica internazionale, secondo cui gli incentivi finanziari potrebbero essere utili per convincere le persone a "passare all'azione" con gli esami sanitari.

Il tavolo dei professori

"Non ci penso per niente a ritirare la proposta", ha detto l'assessore Bertolaso, annunciando un tavolo tecnico per studiare l'idea, che sarà composto da Rosanna Tarricone (Sda Bocconi), Giovanni Corrao (Università Cattolica) e Ferruccio Resta (ex rettore del Politecnico di Milano). "Saranno loro a dire se la tessera a punti è un'idea bizzarra o può essere una leva per aumentare la prevenzione", ha concluso l'assessore.

"Resto perplesso che una persona decida di fare uno screening perché ha la possibilità di andare alle terme", ha replicato Paladini in chiusura: "Il passaggio politico, per la Regione, dovrebbe essere anzitutto affrettare i tempi per accedere alla prevenzione. Facciamo fatica a pensare che la chiave di volta per aumentare l'interesse alla prevenzione sia un premio commerciale".