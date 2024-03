Tessera sanitaria a punti? Il ministro della Salute la approva

La tessera sanitaria a punti, con premi per chi segue corretti stili di vita o fa prevenzione? Il ministro della Salute Orazio Schillaci, già rettore di Tor Vergata e docente di medicina nucleare, pensa che sia una buona idea. Lo ha detto a Milano, venerdì, a margine del Festival della prevenzione promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

"Gli strumenti che rimettono al centro dell'attenzione la prevenzione e fanno capire quanto sia importante sono utili", ha detto il ministro, "ma ancora più importante è formare, fin dalla prima elementare, le bambine e i bambini per far capire che, se da giovani si adottano corretti stili di vita, si vivrà non solo più a lungo, ma anche meglio".

"Oggi dobbiamo avere la coscienza di quanto modificare gli stili di vita, avere corretti stili di vita, fare attività fisica sia importante non solo per la prevenzione oncologica, ma anche per la prevenzione di tutte le malattie croniche non trasmissibili che affliggono una parte significativa della popolazione italiana, soprattutto nelle fasce più avanti con gli anni, e incidono ovviamente pesantemente sui conti del sistema sanitario nazionale", ha aggiunto il ministro.