La leghista che vuole fare il test antidroga a tutti i politici milanesi

La consigliera della Lega Debora Giovanati vuole far fare il test antidroga del capello a tutti gli esponenti del parlamentino milanese. La proposta è stata lanciata nel corso della seduta a Palazzo Marino di lunedì 7 marzo attraverso un ordine del giorno (già depositato) collegato al documento che verrà presentato nelle prossime sedute dal capogruppo del Pd Filippo Barberis che intende promuovere la legalizzazione della cannabis.

Tutto è iniziato nelle scorse settimane con la bocciatura da parte della corte costituzionale del referendum sulla cannabis: il capogruppo Dem in comune aveva scritto in un post pubblicato su Facebook di essere deluso dalla decisione della corte. "Vorrei davvero, come sul fine vita, che il Partito Democratico si assumesse la responsabilità di un’iniziativa politica e parlamentare che non lasci cadere nel vuoto due quesiti diversi ma molto sentiti, come hanno certificato in modo inequivocabile le moltissime firme raccolte", aveva chiosato puntualizzando che avrebbe portato il tema all'attenzione del consiglio comunale.

La risposta della Lega non si è fatta attendere ed è arrivata nella seduta di lunedì. La consigliera Deborah Giovanati, nello specifico, ha prima bollato l'iniziativa come inutile - "Credo ci siano su Milano ben altre priorità sulle quali confrontarci" - e poi ha chiesto che tutti i componenti dell'aula, nel caso in cui venga presentato l'ordine del giorno, si sottopongano al test "per essere certi di dare un contributo obiettivo ed imparziale nell'analisi e nell'indirizzo della problematica della tossicodipendenza".