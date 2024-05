"Me ne frego" e saluti romani: due ultras della Juve assolti a Milano

Due ultras della Juventus di 23 e 42 anni sono stati assolti per avere intonato il coro "me ne frego" e fatto il saluto romano l'8 ottobre 2022, fuori dallo stadio di San Siro, poco prima di Milan-Juventus. Lo ha deciso, lunedì, il Tribunale di Milano. I due, identificati durante le successive indagini, erano imputati di discriminazione e crimini d'odio in base all'articolo 2 della Legge Mancino.

Nel dibattimento, i difensori degli imputati hanno sottolineato che, secondo i principi elaborati recentemente dalla Cassazione a sezioni unite, sarebbero stati assenti elementi per ricavare un "concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista", criterio base richiesto dalla Cassazione per giungere a sentenze di condanna. Il raduno al parcheggio di San Siro non era finalizzato a ragioni politiche o commemorative del fascismo, ma solo ad assistere a una partita di calcio.

La Cassazione aveva stabilito che il saluto romano integra il reato di manifestazione fascista (in base alla Legge Scelba) se idoneo, a seconda delle circostanze, a un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, mentre se è espressione di organizzazioni o gruppi che incitano alle discriminazioni può integrare i reati previsti dalla Legge Mancino. In questo caso, il coro "me ne frego" è stato intonato per circa 8 secondi ed è stato interrotto dagli stessi tifosi; mancavano inoltre simbologie naziste o fasciste o discriminatorie verso minoranze etniche. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate nei prossimi giorni.