Tironi (Fi) pubblica video di Feltri: "Mandare via Gallera gesto che sputt**a Regione"

La consigliera regionale di Forza italia, Simona Tironi ha pubblicato su Facebook, per poi cancellarlo poco dopo, il video in cui Vittorio Feltri commenta la sostituzione in giunta dell'ormai ex assessore Giulio Gallera, definendolo un gesto che "spu**a la Regione".

"Mandare via Gallera dopo un anno che ha operato collegialmente con la giunta della Lombardia - afferma il direttore di Libero - significa sconfessare tutta la politica che ha fatto la regione Lombardia a proposito della grande pandemia. Questo è un errore gravissimo perché significa che da un anno a questa parte la regione ha fatto schifo".

"Mandare via Gallera - continua l'ex giornalista (dimesso dall'ordine la scorsa estate) - significa trovare un caprone espiatorio. Questo non è un bel gesto, è una cosa brutta, orrenda, che sputt**a la regione Lombardia".

"Che bel clima in maggioranza in Regione Lombardia! - ha commentato la vicenda il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati -. Simona Tironi, consigliera di Forza Italia, pubblica un video in cui Feltri dice che Fontana ha sputtanato la Lombardia e ha sbagliato a sostituire Gallera, ma dopo poco lo cancella. Ah che bel clima a Palazzo Lombardia! Ma andare al voto non sarebbe meglio?".