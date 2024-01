Il piano di Città Metropolitana per migliorare il trasporto pubblico nell'hinterland

Rivoluzionare il trasporto pubblico locale nell’hinterland di Milano per renderlo più efficiente. È l’obiettivo della città metropolitana che nella giornata di martedì 30 gennaio ha ospitato un incontro dei sindaci delle zone omogenee appartenenti al secondo lotto del servizio di trasporto pubblico interurbano.

Sono stati forniti aggiornamenti sulla procedura di affidamento dei servizi e sulla revisione del programma dei servizi di Tpl del bacino approvato nel 2019. Da palazzo Isimbardi hanno fatto sapere che il sistema di affidamento diretto verrà progressivamente superato in favore di gare d'appalto nelle sei zone in cui è sono suddivisi i territori delle province di Milano, Monza, Lodi e Pavia.

"Grande soddisfazione per la giornata di oggi che ha dato l’avvio a un percorso di confronto e condivisione con i comuni - ha commentato il consigliere delegato alla mobilità Marco Griguolo -. Stiamo procedendo per garantire un servizio sempre più efficiente e capillare. I comuni fanno un enorme lavoro in ambito di Tpl, dove spesso le carenze di servizio vengono coperte con risorse proprie. Milano vanta un trasporto pubblico d’eccellenza, che non dovrebbe essere limitato al capoluogo ma integrato in tutta l’area vasta metropolitana. Perché ciò avvenga è necessario che Città Metropolitana riceva maggiori risorse. Una richiesta che dovrebbe unire tutti i cittadini e le forze politiche".

L’assemblea dell’agenzia per il Tpl del Bacino ha approvato, lo scorso 15 dicembre 2023, gli indirizzi in merito a tempi e la modalità per lo svolgimento della gara di affidamento dei servizi di Tpl di competenza, compresi quelli relativi alle linee interurbane che interessano i comuni e il percorso per giungere a gara dei primi quattro lotti. Si partirà dal servizio su gomma, quindi le linee bus, e i primi quattro lotti da aggiudicare andranno a gara entro la fine del 2025 in modo che gli operatori vincitori possano iniziare a prestare servizio da gennaio 2026.