Pd e M5s all'attacco: "Trenord va ribaltata"

Trenord è finita al centro della campagna elettorale. In una giornata sono arrivati attacchi sia dai Dem che dal Movimento 5 Stelle; attacchi che sono arrivati a stretto giro da quello di Letizia Moratti, convinta che la società offra un pessimo servizio, attacco cui ha risposto l'assessore regionale ai trasporti Claudia Maria Terzi.

"Credo che Trenord sia un'azienda che sia da ribaltare in senso positivo e da gestire in maniera molto diversa: siamo davanti a un trasporto pubblico regionale che penalizza ogni giorno i pendolari, le lavoratrici e i lavoratori, gli studenti e chi deve spostarsi da un luogo all'altro della Lombardia - ha tuonato Pierfrancesco Majorino, candidato al pirellone per i Dem, a margine di un incontro con i pendolari a Pioltello -. È stata gestita molto male da parte della Regione e Fontana e Moratti hanno ignorato il problema. Abbiamo bisogno di una politica di potenziamento delle infrastrutture che consenta di lasciare a casa l'auto privata e che agevoli coloro che usano i trasporti regionali. Pensiamo alla gratuità per gli under 25 che è un punto d'arrivo della strategia di rilancio della mobilità regionale".

"La prima cosa da fare è superare la doppia presenza nelle quote societarie di Trenord di Rfi e Ferrovie Nord: sarebbe necessario avere un maggiore coinvolgimento di Regione Lombardia, come ente regolatore e non come soggetto che subisce le scelte aziendali - ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ricandidato anche alle prossime regionali, Nicola di Marco durante la presentazione della lista dei candidati -. In questi anni abbiamo visto tagliare delle corse e diminuire gli indici di puntualità di Trenord e questo non dipende dalle gare, ma dell’attenzione della Regione. il rischio di una gara è di giungere alla privatizzazione di un asset strategico come il trasporto ferroviario. Non vorremmo ricalcare gli errori visto in campo di Sanità". Lo ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ricandidato anche alle prossime regionali, Nicola di Marco durante la presentazione della lista dei candidati. "Da questo punto di vista bisogna ribaltare l’assessorato: Terzi si è totalmente disinteressata della mobilità sostenibile e di Trenord concentrandosi sulle inutili infrastrutture e sul consumo di suolo, umiliando spesso le realtà sul territorio che sono i vari comitati di pendolari - ha aggiunto -. Dal nostro punto di vista bisogna ripartire da una sensibilità sul tema e poi si può ripartire su Trenord".