Il commissario del Trivulzio assicura: "Non vogliamo vendere niente"

Il Trivulzio darà a un fondo di Invimit la gestione del suo patrimonio immobiliare, ma non ha intenzione di vendere (né tantomeno "svendere"). Lo ha detto il commissario dell'ente, l'ex prefetto Paolo Franco Tronca, durante una seduta congiunta delle commissioni regionali sociale e sanità, riunite al Pirellone martedì pomeriggio. L'obiettivo è "valorizzare" il patrimonio immobiliare, senza però alienarlo.

All'inizio del mandato, quando la Regione Lombardia e il Comune di Milano, di fronte a una situazione drammatica, avevano deciso di conferire un mandato di gestione del Trivulzio a un commissario, questi aveva trovato un debito di 110 milioni di euro e un patrimonio immobiliare storico non abbastanza valorizzato. I posti letto sono stati occupati in toto, così ne sono stati predisposti altri 75 (per il 31 dicembre 2023) e altri 64 saranno aperti nei prossimi due mesi.

E veniamo specificatamente al patrimonio, di cui si è parlato parecchio nei mesi scorsi. Tronca ha confermato che la gestione andrà a un fondo di Invimit, che opererà su un piano quinquennale. Ma ha puntualizzato che il Pat non vuole liberarsi degli immobili di sua proprietà: il patrimonio di pregio sarà messo a reddito, mentre sarà rispettata la finalità sociale del patrimonio economico-popolare, con canoni agevolati.

In un secondo momento verranno ascoltati i sindacati. L'audizione del commissario era stata chiesta dal Partito democratico. E le opposizioni non hanno mancato di avanzare critiche. "Manca un piano di sviluppo del Pat da parte della Regione, manca un impegno economico sui servizi sanitari e sociosanitari", ha commentato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd. Secondo la sua collega di partito Carmela Rozza "resta il rischio di speculazione sul patrimonio" del Trivulzio, mentre per Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, "restano dubbi sul futuro del patrimonio edilizio quando le stesse 'slides' proiettate dalla Regione parlano di 'alienazione degli asset'".