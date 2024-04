La Lombardia chiede al governo di tutelare la Vespa (anche dalle leggi antismog)

Tutelare l'iconica Vespa della Piaggio, "forte" di più di 20 milioni di esemplari venduti nel mondo e di 615 Vespa Club in Italia (tra cui circa 30 in Lombardia) con 93mila tesserati. È l'obiettivo di una mozione presentata da Emanuele Monti (Lega) in consiglio regionale martedì 9 aprile, e approvata dall'aula.

La mozione, approvata con larga maggioranza e soltanto tre astenuti, chiede alla giunta regionale di attivarsi tramite il governo per riconoscere la Vespa quale espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese. Ma non è tutto. Il testo chiede anche di tutelare il noto e iconico scooter da eventuali provvedimenti che, a livello locale, nazionale o europeo, prevedano ulteriori limitazioni al traffico per i veicoli più vecchi, e per non disperdere "un patrimonio culturale simbolo delal tecnologia italiana".