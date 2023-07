La Regione Lombardia "celebra" il prefetto Mori con la firma di Mussolini

Un ricordo del prefetto Cesare Mori, lombardo di Pavia, morto il 5 luglio del 1942, con tanto di fotografia con firma di Benito Mussolini. L'omaggio appare sull'account Twitter ufficiale del consiglio regionale della Lombardia, presieduto da Federico Romani di Fratelli d'Italia. "#5luglio #AccaddeOggi Viene ricordato con l’appellativo di 'prefetto di ferro' per i suoi metodi decisi contro chiunque infrangesse la legge. Nel 1942 moriva Cesare Mori, nato e cresciuto a Pavia. Tra le sue più eclatanti operazioni vi fu l’assedio di Gangi nel gennaio del 1926", si legge nel testo pubblicato mercoledì mattina.

E già il ricordo di Mori potrebbe fare discutere, visto che si tratta di un personaggio indiscutibilmente e indissolubilmente legato al fascismo. Ma ancor più l'aver accompagnato il tweet con un'immagine di Mori e il testo del messaggio con cui Benito Mussolini (con autografo riprodotto) gli conferì l'incarico di usare il pugno di ferro contro la mafia in Sicilia: "Vostra Eccellenza ha carta bianca, l'autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi".

Che cosa avvenne durante l'assedio di Gangi

Nel tweet del consiglio regionale si fa riferimento a un celebre episodio dell'attività di Mori in Sicilia, l'assedio di Gangi, paese all'epoca roccaforte di varie bande malavitose, tra cui quella del latitante Gaetano Ferrarello. Mori isolò Gangi dal resto del territorio tagliando i fili di telefono e telegrafo, poi fece irruzione con 800 uomini delle forze dell'ordine rallestrando il paese casa per casa. Poiché questo non bastò a trovare tutti i latitanti, secondo alcune fonti arrivò a fare una 'guerra psicologica' ai malavitosi, ad esempio diffondendo false voci che i carabinieri stessero violentando le loro compagne, oppure usando donne e bambini come ostaggi.

Metodi a dir poco sbrigativi, ma forse non per il consiglio regionale della Lombardia, che lo ha omaggiato citando esplicitamente l'operazione dell'assedio. Con tanto di autografo di Mussolini riprodotto.