Anche la comunità ucraina in piazza per Draghi: "Sta dalla parte giusta"

C'era anche una nutrita rappresentanza della comunità ucraina milanese alla manifestazione in sostegno al presidente del consiglio Mario Draghi, che si è svolta in piazza Scala a Milano lunedì nel tardo pomeriggio, organizzata da Marco Ghetti, presidente di 'Per l'Italia con l'Europa', a cui hanno preso parte ufficialmente i vari partiti di centro.

Gli ucraini si sono presentati a decine davanti a Palazzo Marino alla manifestazione, spostandosi solo di pochi metri rispetto al consueto presidio che svolgono ogni sera in piazza del Duomo. Hanno portato cartelli con la foto di Draghi insieme al presidente Volodymir Zelensky e, a fianco, la foto di Putin con Salvini e Conte, con la scritta "On the Freedom side, Spot the difference. Ukrainians are clamoring for #Draghiresta" ("Dalla parte della libertà, trova la differenza. Gli ucraini chiedono a gran voce #Draghiresta").

"Draghi deve restare presidente del consiglio perché è l'unico che al momento può gestire il paese in modo efficace", ha dichiarato Viktoriia Lapa, rappresentante della comunità: "Ha tutte le competenze e sta dalla parte giusta in questo momento storico. Sta dalla parte del paese aggredito. Può rappresentare l'Italia sulla piazza internazionale in modo efficace. Salvini e Conte, invece, stanno con un aggressore, che ha invaso un paese indipendente quale è l'Ucraina".