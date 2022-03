Presto l'Ucraina nell'Unione europea: la mozione in regione Lombardia

Sostegno fattivo della regione Lombardia a negoziati operativi per avviare, nel più breve tempo possibile, il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. E' il contenuto di una mozione approvata all'unanimità dal consiglio regionale il 29 marzo, nel corso della sessione in cui i consiglieri si sono occupati di tematiche, leggi, ordini del giorno e altri provvedimenti di carattere europeo.

Il documento contiene, nelle premesse, una netta condanna dell'aggressione russa e il sostegno alle misure politiche, umanitarie e militari messe in campo dall'Ue e dalla comunità internazionale. "Sono particolarmente orgoglioso del voto espresso dall’aula", commenta Michele Usuelli (+Europa/Radicali), che ha presentato la mozione: "La Lombardia si allinea alle massime istituzioni nazionali ed europee che, a più riprese, si sono espresse a favore dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Il rapido avvio del percorso di adesione, che deve avvenire secondo le regole e gli standard previsti dalla normativa europea, può rappresentare una carta fondamentale da giocare al tavolo delle trattative per la pace".

Annullata mozione pro Putin

Nella stessa giornata, con un emendamento alla 'risoluzione europea' a prima firma di Fabio Pizzul (Pd) e seconda firma di Usuelli, sono stati annullati gli effetti della 'mozione pro Putin' approvata dalla regione Lombardia nel 2016, con cui s'invitava la giunta regionale a lavorare perché l'Italia riconoscesse l'annessione della Crimea alla Russia. Approvata anche una mozione presentata da Elisabetta Strada (Lombardi civici europeisti) per stanziare risorse da dare ai comuni lombardi, per iniziative, progetti d'intermediazione culturale e supporto psicologico ai profughi ucraini, nonché ridurre Imu e Tari alle famiglie che hanno messo a disposizione le seconde case per l'accoglienza e sostegni a quelle che ospitano profughi.