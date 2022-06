Ucraina e Ue, Rubagotti (Iniziativa Radicale): "Consiglio comunale chieda scusa dopo parole Magri"

Il 23 giugno è stata una giornata storica: Ucraina e Moldova sono ufficialmente candidate all'adesione all'Unione europea, come stabilito dal Consiglio europeo. Lo scorso 7 marzo, in consiglio comunale a Milano, venne ascoltato Paolo Magri, docente di relazioni internazionali alla Bocconi nonché vice presidente dell'Ispi, il presitigioso istituto di studi internazionali fondato nel 1934. Magri fu invitato a parlare della guerra in Ucraina, scoppiata da poco. Tra le altre cose parlò proprio della prospettiva di integrazione europea per l'Ucraina.

"Il consiglio comunale - dichiara ora Gianni Rubagotti, segretario dell'associazione per l'iniziativa radicale intitolata a Myriam Cazzavllan, con sede a Milano - ha chiamato, in qualità di unico esperto in grado di spiegare la invasione di Putin in Ucraina, il professor Paolo Magri, che ha dichiarato che l'Ucraina nell'Unione europea è una inutile provocazione".

Qualche giorno fa, in realtà, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, cioè colui che ha mosso guerra, ha avuto modo di dire di non avere "nulla contro" l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, mentre resta contrario all'eventualità che l'Ucraina aderisca alla Nato. "Putin - ha reagito con un grande chissenefrega alla promozione allo status di candidato all'entrata dell'Ue del paese di Zelensky", continua Rubagotti.

"Il consiglio comunale si scusi con gli ucraini"

"Ora - prosegue - il consiglio comunale dovrebbe delle scuse alla comunità ucraina milanese. Scuse perché credo che una inutile provocazione sia stata quella di ospitare questo esperto senza nemmeno un dibattito ma solo con domande dei consiglieri, come a scuola. Scuse perché è stata una provocazione agli ucraini, che hanno trasformato la guerra lampo di Putin in una tragedia anche per la Federazione russa, spesso dando la vita".

"Scuse - continua Rubagotti - agli ucraini che, a Milano, stanno sostenendo il loro paese, ai sinceri democratici che li stanno aiutando con punti di raccolta di viveri e beni essenziali a Milano e altrove. Scuse, infine, perché, se si chiama un esperto, sarebbe bene chiamarne uno che ne capisca qualcosa di più". "Spero - conclude il segretario dell'associazione radicale - che il consiglio comunale rimedi facendo collegare in videoconferenza, se non Zelensky, perlomenoun rappresentante del governo ucraino, per farsi aggiornare sulla situazione attuale del conflitto".