Udc Lombardia, Daniela Reho e Nicola Affronti nuovi coordinatori regionali dei giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Coordinatore Nazionale dei Giovani UDC, Gero Palermo, comunica di aver affidato a Nicola Affronti di Voghera e Daniela Reho di Milano il compito di mettere in rete i tanti Giovani moderati della Regione Lombardia che sempre più stanno considerando l’UDC il giusto punto di riferimento per i valori a cui credono. Sentiti infatti i vertici nazionali del Partito, l’UDC si consolida quindi nella Regione Lombardia con due figure professionali di grande competenza e responsabilità, che saranno di grande aiuto per l’affermazione dello Scudocrociato in tutta la Regione. “Sono entusiasta per le nomine di Daniela e Nicola – trasmette il Coordinatore Nazionale Giovani Gero Palermo – Continuiamo a crescere ovunque su tutto il territorio nazionale, tanti giovani professionisti stanno dimostrando grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio per trasmettere i valori moderati dell’UDC Italia. Stiamo costruendo un percorso di formazione di una nuova Classe Dirigente Politica Preparata e Moderata, così come nelle intenzioni di tutto il Direttivo Nazionale dell’Udc Italia, che ci porterà alla guida delle Istituzioni nei prossimi anni”. Daniela Reho ha ampia esperienza nelle Pubbliche Amministrazioni, per la relativa specializzazione ottenuta all’Università Bocconi e per l’attività di Funzionario Pubblico esperto in Formazione Professionale. Già Consigliera di Municipio a Milano, è impegnata nel Sociale nel disbrigo di pratiche legali e in raccolte fondi. “Ringrazio Gero e tutto il Direttivo dell’UDC Italia per l’opportunità e la fiducia – trasmette Daniela Reho - Insieme lavoreremo per intercettare i sentimenti e le necessità non solo dei più giovani, ma di tutte le persone. Stiamo diventando un grande punto di riferimento per i più Moderati, c’è tanta voglia di una Politica Competente, Adeguata e Moderata". Nicola Affronti ha già grande esperienza politica. Da diversi anni impegnato politicamente in prima persona, è attualmente Capogruppo UDC in Comune a Voghera e Consigliere Provinciale e Capogruppo UDC in Provincia di Pavia. In precedenza ha ricoperto per 10 anni (dall’Aprile 2010 all’Ottobre 2020) l’incarico istituzionale di Presidente del Consiglio Comunale della Città di Voghera, nella quale è stato anche candidato a Sindaco. Professionalmente svolge attività di Senior Legal Counsel presso l’ufficio Legale di una grande Azienda italiana leader nel settore delle Telecomunicazioni e nell’Informatica. “Ringrazio Gero ed il partito per l’incarico di Coordinatore Regionale. Il mio obiettivo primario sarà quello di riavvicinare i giovani - e più in generale tutti coloro che lo desidereranno - all’impegno politico, così da porre le basi verso una futura classe dirigente sempre più preparata, formata e competente, pronta ad affrontare le sfide all’interno delle Amministrazioni e della Politica. Siamo un partito di centro, moderato, a forte trazione europeista. Credo che oggi manchi al Paese una politica seria, riflessiva e non urlata, che riavvicini le persone alla politica vera senza false promesse. Noi siamo l’UDC, un partito che fonda il suo impegno su quei valori che hanno permesso all’Italia di sedere nel consesso delle potenze economiche mondiali”.