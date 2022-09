Umberto Bossi è stato eletto alla Camera

In Parlamento. Umberto Bossi, 81 anni e padre della Lega, è stato eletto alla Camera. Nonostante le voci delle scorse ore sulla sua mancata elezione - effettivamente confermata dall'assenza del suo nome nell'elenco del Viminale - in realtà il Senatur conferma il suo posto a Roma. Bossi, infatti, adesso risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2, quello che comprende Varese e Busto Arsizio, dove il Carroccio ha portato a casa il 14,72% delle preferenze, contro il 29,80% di Fratelli d'Italia.

Già martedì Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, aveva parlato di "errore clamoroso" riferendosi a Bossi. "Il ministero dell'Interno nell'attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali - aveva detto Calderoli - ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore venisse corretto, allora Umberto Bossi tornerebbe in Parlamento".

E così effettivamente è stato. Proprio martedì più voci della Lega erano corse in soccorso del fondatore, chiedendo per lui un ruolo da senatore a vita. "Sarebbe il giusto riconoscimento dopo 35 anni al servizio della Lega e del paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta", aveva affermato il leader leghista, Matteo Salvini. E, per Attilio Fontana, governatore lombardo, l'esclusione di Bossi "è una pessima notizia, perché credo sia la persona che, più di ogni altra, meriterebbe di rientrare fisso in parlamento". Ancora il governatore: "Credo che Bossi abbia cambiato veramente il modo di intendere la politica in Italia e che abbia contribuito a creare una serie di amministratori locali e nazionali eccellenti. Bossi è la storia di questo paese". Una storia che continuerà a sedere in Parlamento.