"Bossi non si tocca, non scherziamo"

In casa Lega non si fermano le polemiche per la scelta del suo fondatore Umberto Bossi di, stando a quanto emerso, votare Marco Reguzzoni, candidato indipendente di Forza Italia per il Parlamento Europeo. C'è divisione, tra chi condanna la scelta del Senatur e chi sembra comprenderla.

"Penso che sia un caso più unico che raro - il primo commento di Matteo Salvini - quello di un movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore annunci che votava per un altro partito: cosa abbastanza curiosa. Non voglio male a nessuno e a Bossi ho intitolato anche il libro che ho scritto. Sicuramente dovrò ascoltare i militanti per rispetto delle decine di migliaia di volontari della Lega: se qualcuno dice che vota un altro partito manca di rispetto non al segretario in carica ma a un'intera comunità".

Attilio Fontana con Bossi

"Su Bossi non scherziamo. Bossi è una cosa sulla quale neanche si può fare nessun accenno". È il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della posa della prima pietra per la Gigafactory di De Nora a Cernusco sul Naviglio (Milano), replicando a chi gli chiedeva se ci saranno provvedimenti nei confronti di Umberto Bossi. "Bossi - ha sottolineato - è assolutamente il fondatore, colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività. Bossi non si tocca".

"Per me Bossi era un mito, un leader carismatico, io personalmente ho vissuto le parole di Bossi come un grave tradimento" come "un figlio tradito dal padre", ha detto invece il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli ad Agorà RaiTre. "Non vorrei che oggi per le difficoltà che Umberto ha, ci sia un cerchio tragico intorno a Bossi", ha sottolineato Morelli.