Urbano Cairo vorrebbe candidarsi a sindaco di Milano. L'editore del Corriere della Sera e di La7, nonché presidente del Torino, lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata a Un giorno da pecora, su Radio 1. Non è la prima volta che si accosta Cairo al mondo politico, anche se un suo impegno diretto non c'è mai stato.

È lui stesso a ricordare, dietro domanda, che Matteo Salvini, leader della Lega, gli aveva chiesto se avrebbe potuto interessargli candidarsi a sindaco. "Adoro Milano, poteva essere una cosa bella, ma ero impegnato con il mio lavoro", ha ricostruito. L'invito di Salvini a Cairo sulla candidatura risale a prima del 2016, anno in cui venne eletto Beppe Sala per il primo mandato. Il periodo in cui Cairo era impegnato nella scalata (riuscita) a Rcs.

Incalzato dalle domande dei conduttori, Cairo ha affermato di essere "proprio di centro", ma non ha voluto rivelare per chi ha votato alle ultime elezioni, ricordando solo di avere votato da giovane per la Democrazia cristiana (citata con il nome dell'allora segretario, Benigno Zaccagnini) e "una volta per Pannella". Si è però lanciato in apprezzamenti verso Matteo Renzi ("è molto bravo, peccato che oggi non abbia più il consenso di una volta") e Carlo Calenda ("anche lui è molto bravo, ma insieme non vanno d'accordo. Forse sono troppo bravi per andare d'accordo").

Le prossime elezioni

A Milano, le elezioni comunali si terranno nel 2026, allo scadere del secondo mandato di Beppe Sala, che non potrà più ricandidarsi. Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito democratico, a settembre 2023 aveva invitato a iniziare a ragionare sul possibile candidato di centrosinistra, e Sala aveva aggiunto di essere disposto ad aiutare a scegliere la persona ideale.