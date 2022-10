Il consigliere che taglia una ciocca di capelli in aula in solidarietà alle donne iraniane

Tagliarsi una ciocca di capelli è diventato il simbolo della lotta delle donne iraniane, in queste settimane, contro il loro regime, dopo il brutale omicidio della studentessa curda Masha Amini, 'rea' di avere indossato il velo a Teheran lasciando scoperte, appunto, alcune ciocche dei suoi capelli.

E Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa, ha voluto 'replicare' il gesto in aula, martedì 4 ottobre, alla ripresa dei lavori del consiglio dopo la pausa dovuta alle elezioni politiche, esprimendo la propria solidarietà nei confronti delle donne iraniane. L'esponente di +Europa, rivolgendosi ai colleghi e invitandoli a fare altrettanto, ha mostrato un paio di forbici e ha tagliato una ciocca dei propri capelli, lasciando poi le forbici a disposizione di chi volesse fare altrettanto.

La manifestazione

+Europa ha organizzato diverse manifestazioni e presidi in numerose città italiane. L'appuntamento milanese è per mercoledì 5 ottobre a mezzogiorno in piazzale Giulio Cesare, presso la fontana delle Quattro Stagioni. Verrà coperta con un velo una statua, che poi verrà liberata per 'svelare' il desiderio di libertà che arriva dalle strade delle città iraniane.