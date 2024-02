Lobby Nera, inchiesta archiviata. Valcepina (Fdi): "Mai collegata al finanziamento illecito"

Dopo l'archiviazione dell'inchiesta sulla cosiddetta Lobby Nera, la consigliera milanese di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, lunedì pomeriggio, parlando in consiglio comunale durante gli interventi liberi. E ha voluto sottolineare che il suo nome, nell'indagine, non era mai stato collegato ai reati su cui si indagava, né che le appartengono atteggiamenti intolleranti o razzisti.

La settimana scorsa, la gip di Milano Alessandra Di Fazio aveva sancito l'archiviazione, accogliendo la richiesta della stessa procura, per otto indagati, tra cui l'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza e il 'barone nero' Roberto Jonghi Lavarini. Tra gli indagati anche Valcepina, per la cui campagna elettorale era stato ipotizzato, a partire da un'inchiesta di Fanpage, un sistema di finanziamento illecito per il quale, però, gli stessi pm non hanno trovato abbastanza prove. Nei video dell'inchiesta giornalistica si sentivano affermazioni (in special modo di Jonghi Lavarini) su un presunto sistema di finanziamento illecito (venivano citate le "lavatrici", ossia società compiacenti a cui versare il denaro affinché poi loro lo versassero al conto corrente della campagna elettorale come finanziamento in regola), ma i pm avevano concluso di non aver trovato "elementi in grado di confermare" questo meccanismo.

"In nessun atto processuale - ha dichiarato Chiara Valcepina in aula lunedì - c'è un elemento o una frase o un'allusione che mi colleghino, direttamente o no, ai reati oggetto di quell'indagine, come il riciclaggio o il finanziamento illecito ai partiti. Nella richiesta d'archiviazione, il mio nome appare solo nell'elenco degli indagati e poi non più, per 6 pagine".

La consigliera di Fdi ha aggiunto che la sua "iscrizione nel registro degli indagati era doverosa, perché c'è stato un esposto, partito da una parte politica, a carico di determinate persone, per cui l'apertura delle indagini era inevitabile", e si è poi lamentata di avere saputo di essere indagata solo dalla richiesta di proroga delle indagini.

"Repulsione per ogni discriminazione"

"Non posso poi tacere il tentativo d'inserirmi in un contesto politico contaminato da atteggiamenti intolleranti e razzisti", ha proseguito Valcepina: "Provo repulsione per ogni discriminazione. La difesa dei più deboli è stata l'ambito in cui ho sempre agito, sia come professionista sia come politico". E poi ha concluso: "Non ho sentito solidarietà nei miei confronti. Chi fa politica poteva avere subito il polso di quanto pesasse quella vicenda. Invito quindi a riflettere sulla potenza dirompente dei media e nostra come politici quando usiamo questi metodi come clava. Oggi è toccato a me, domani può capitare ed è capitato in passato a chiunque. Ma non va usato come strumento per delegittimare l'avversario".