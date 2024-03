Scuola chiusa per il Ramadan, Valditara: "Livelli di italiano bassi"

"Il livello di competenze nella scuola di Pioltello è debole", lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara riferendosi all'istituto comprensivo Iqbal Masih che ha annunciato la chiusura per la fine del Ramadan il prossimo 10 marzo. In particolare, Valditara ha sottolineato le lacune nelle competenze L1 e L2, ovvero della prima (italiano) e della seconda lingua insegnate.

Anche in matematica i risultati registrati non sono buoni: "Il livello di competenze deboli in matematica è il 45%, contro un 35,4% della media lombarda". Il ministro ha snocciolato anche i numeri sulle competenze di alto profilo: il 49,6% in italiano contro la media lombarda del 66,7%; il 54% in matematica mentre la media della Regione segna il 64.

"Allora è evidente che è su questo che noi dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo far sì che scuole così complesse abbiano la possibilità di garantire un futuro di eccellenza a tutti i giovani, che siano immigrati o che siano italiani, ma a tutti i giovani, perché purtroppo in scuole di questo tipo molti ragazzi perdono circa un anno rispetto ai loro coetanei che studiano in altre scuole. E' questo che vorrei che l'opinione pubblica si concentrasse", ha affermato Valditara.

Il ministro ha colto l'occasione anche per raccontare quanto sta subendo dopo le opinioni espresse relativamente alla scuola di Pioltello: "Ricevo quasi quotidianamente minacce di morte, insulti, minacce varie. Le minacce di morte e gli insulti non appartengono alla civiltà, e chiunque sia la smetta di insultare questo o quello, nel caso di specie il preside, o chiunque altro, come il politico di turno". Poi, ha sottolineato: "L'ufficio scolastico deciderà in totale autonomia: io ho posto un problema di rispetto della legge, della legalità, delle regole più che altro. Ribadisco che ogni provvedimento deve essere motivato; che se la regione Lombardia fissa tre giorni di deroga devono essere tre e non possono essere di più; che le scuole non possono creare nuove festività, ma possono legittimamente derogare al calendario per motivi di carattere didattico", ha concluso, riconoscendo l'importante lavoro svolto dal preside dell'istituto.