Valditara al liceo Severi Correnti: "Bocciare chi è coinvolto nell'occupazione"

“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati”. L’ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita al liceo Severi Correnti di Milano dopo l’occupazione che ha causato danni per circa 70mila euro. “Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni”, ha detto Valditara che parla di bocciatura per chi è colpevole.

Negli ingenti danni causati, anche materiale acquistato di recente con i fondi del Pnrr. “L'occupazione è durata tre giorni ma ha causato una inagibilità dell'istituto che dal 30 gennaio si protrarrà fino al 17 di febbraio con grave pregiudizio per la formazione degli studenti”, ha ribadito il ministro.

Il ministro ha ricordato che, "sempre secondo la testimonianza della preside", gli occupanti "sarebbero entrati a scuola con il volto coperto da passamontagna e avrebbero fatto barricate per ostruire gli ingressi". Condizioni alle quali è complicato identificare con nomi e cognomi i responsabili dei danneggiamenti. Ciò nonostante, per Valditara è "indispensabile che i dirigenti scolastici" segnalino le occupazioni alle forze dell'ordine, e che queste "procedano a identificare gli occupanti e si possa agire in giudizio per il risanamento dei danni".