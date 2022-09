Elezioni, a Milano è stato vandalizzato un gazebo di Forza Italia

Vandalizzato mercoledì notte un gazebo elettorale di Forza Italia in piazzale Corvetto. Lo rende noto il capogruppo del partito a Palazzo Marino, Alessandro De Chirico. Ignoti, col favore delle tenebre, hanno tagliato il tendone del gazebo, messo a soqquadro il materiale all'interno e lasciato alcune scritte: "Forza Italia e Fdi stessa merda" e "Non votare, scendi in strada". Secondo quanto viene riferito, alcune bandiere conservate nel gazebo sono state rubate.

"Gente ignorante che non sa cosa sia la democrazia, sciocchi che credono che, con la violenza, possano far valere il loro pensiero e il loro modello di società", commenta De Chirico: "Sono gli stessi che occupano edifici e spazi pubblici senza che nessuno dell'amministrazione Sala condanni con ferma decisione questi episodi. Le scritte insurrezionaliste sono quelle tipiche dell'area anarchica". Il gazebo era utilizzato da Cristina Rossello, deputata uscente di Forza Italia e candidata del centrodestra nel collegio uninominale 'Bande Nere', che comprende le periferie est, sud e ovest di Milano.

Il gazebo (foto MiaNews)