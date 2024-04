Disabili e scuola, Fontana contro il candidato della Lega Vannacci

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana 'contro' il generale Roberto Vannacci, che sarà candidato del suo partito (la Lega) in tutte le circoscrizioni per le elezioni europee, e capolista al Centro. Motivo del contendere, le recenti dichiarazioni di Vannacci in un'intervista a La Stampa sugli alunni disabili nelle scuole. Anche se lo stesso Vannacci ha poi detto che le sue parole erano state travisate e che non aveva proposto realmente "classi separate", come un tempo esistevano nelle scuole italiane.

"Io, sulla questione dei disabili, sono assolutamente contrario a quanto sostiene il generale, anche dal punto di vista delle politiche che da sempre stiamo portando avanti in Regione Lombardia", ha detto Fontana a margine di un'inaugurazione, martedì mattina a Milano: "Bisogna cercare di capire se anche in quel caso le sue affermazioni sono state strumentalizzate - ha continuato Fontana -, io non ero presente e non so con precisione che cosa abbia detto. Ma se quello che è stato riportato è vero, io ribadisco la volontà di mantenere le politiche che stiamo portando avanti in Regione Lombardia, che vanno in una direzione diversa".

Le parole di Vannacci

Nell'intervista, Vannacci ha affermato, secondo quanto si legge, che "classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare". Poi, specificatamente su chi ha disabilità o ritardi nell'apprendimento, ha affermato che (la risposta precedente) "non è discriminatoria", e che "un disabile non lo metterei a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, a poi ha bisogno di un aiuto specifico. La stessa cosa vale per la scuola. Chi ha un grave ritardo di apprendimento si sente più o meno discriminato in una classe dove tutti capiscono al volo?".