Veronica Lario al convegno di +Europa: "Berlusconi soffre e ce la sta mettendo tutta"

Al convegno di +Europa, sui temi del lavoro e della politica economica, in queste ore a Milano, si è presentata anche Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi.

A chi le chiedeva se avesse incontrato l’ex marito e se avesse avuto modo di andarlo a trovare all’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso, ha risposto: "È una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta". Berlusconi è stato ricoverato per una polmonite e per una leucemia mielomonocitica. Da oltre un mese non esce dall’ospedale, e le sue condizioni restano serie.

Lario e Berlusconi insieme hanno avuto tre figli: Barbara (38 anni), già ai vertici del Milan; Eleonora (36 anni e unica defilata rispetto a responsabilità dirette dell’impero di famiglia) e Luigi, 34 anni, imprenditore attivo in diverse start-up. Veronica Lario e l'ex premier si separarono clamorosamente dopo la notizia della partecipazione di Berlusconi alla festa dei 18 anni della sconosciuta Noemi Letizia: Veronica Lario scrisse una lettera molto dura sulle "frequentazioni" del marito.