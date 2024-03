I grissini, le analisi sul vetro e i report: cosa succede a Milano Ristorazione

Da lunedì 11 marzo cambia la politica del pane nelle mense scolastiche di Milano Ristorazione. Non più i panini del vecchio fornitore, ritirati dopo che per due volte in pochi giorni (28 febbraio e 5 marzo) sono stati trovati pezzi di probabile vetro all'interno, ma pane bianco, grissini o pane senza glutine, a seconda dei casi e dell'età degli utenti.

In realtà i grissini sono stati introdotti subito, non appena il pane è stato ritirato. Ma le quantità hanno creato polemiche. Anche perché (e non è proprio positivo) i bambini a scuola, quando 'rifiutano' i piatti, si sfamano solo con i panini: importante, quindi, che almeno ce ne sia in quantità corrette.

Le quantità di grissini e pane a fette

Dunque ecco le quantità stabilite da Milano Ristorazione, in vigore da lunedì 11 marzo. Per gli asili nido ci sarà pane bianco: una fetta per i bambini, due fette per gli adulti. Nelle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, invece, saranno portati i grissini. Quattro confezioni per tutti gli adulti e per gli allievi delle scuole secondarie di primo grado; due confezioni per gli alunni delle scuole d'infanzia; tre confezioni per gli alunni delle primarie. Infine, sarà fornito pane bianco a fette per i cestini da gita, e pane senza glutine per gli utenti delle Rsa, Centri diurni per disabili, Casa Jannacci (ex dormitorio) e pasti a domicilio. Milano Ristorazione conferma anche il prodotto sostitutivo per gli utenti con dieta sanitaria.

Bisognerà vedere se gli utenti saranno soddisfatti. "Nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento della blatta (in un piatto unico della scuola Peroni a Chiesa Rossa, n.d.r.), i bambini non hanno mangiato niente, nonostante i controlli maggiori", ha raccontato a MilanoToday una mamma di quell'istituto, sotto richiesta dell'anonimato.

Il caso politico

Intanto il caso diventa inevitabilmente politico. Sia perché Milano Ristorazione è di proprietà per il 99% del Comune di Milano (e per il restante 1% con azioni proprie), sia perché ne va della salute e dell'alimentazione dei bambini, dunque un tema di sicuro interesse cittadino. Sabato il sindaco Beppe Sala si è scusato, parlando di "situazione non accettabile", mentre Riccardo Truppo di Fratelli d'Italia ha chiesto un accesso agli atti per capire se i report degli esperti sono stati inviati a Milano Ristorazione (come a lui risulta) e se a sua volta Milano Ristorazione li ha girati già giorni fa in assessorato (come a lui, sempre, risulta).

"Se fosse così, diventerebbe inevitabile chiedere un passo di lato all'assessora Anna Scavuzzo", ha detto Truppo a MilanoToday. Si deplorano le mancate comunicazioni tempestive, al di là dell'individuazione della responsabilità. Un pensiero molto diffuso nelle chat di classe e di scuola, in questi giorni. I genitori avrebbero preferito comunicazioni trasparenti e immediate su quanto successo, anche per tranquillizzare sull'eccezionalità, riconosciuta dallo stesso Truppo: "Capisco che Milano Ristorazione sia un'azienda complessa, che da decenni sforna più di 80mila pasti al giorno".

L'assessorato sapeva?

In settimana dovrebbe comunque tenersi, a Palazzo Marino, una commissione in consiglio comunale. Era stata fissata per il 7 marzo ma era saltata in attesa delle analisi sul vetro/plastica nei panini. Anche se, secondo qualcuno, l'assessorato avrebbe potuto avere già sul tavolo il report.