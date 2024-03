Vetro, plastiche e insetti nelle mense scolastiche? "È una tentata strage"

I corpi estranei trovati nei pasti di Milano Ristorazione? "C'è l'ipotesi di terrorismo, di tentata strage, e l'azienda per ora è parte lesa. Ma la cosa sconvolgente è che la giunta non stia dicendo nulla e alla città non stia arrivando nulla". Lo ha detto Riccardo Truppo, consigliere comunale di Milano per Fratelli d'Italia, intervenendo lunedì in consiglio comunale sull'argomento che ha tenuto maggiormente 'banco' la settimana scorsa, ovvero i due pezzi di plastica o vetro rinvenuti in altrettanti panini e poi l'insetto trovato nel piatto unico. La richiesta? Che la vice sindaco Anna Scavuzzo (con delega all'educazione) e il sindaco Beppe Sala riferiscano al più presto in consiglio comunale.

"Sono stati ritrovati pezzi che parevano vetro il 28 febbraio", ha detto Truppo in aula agitando due bottigliette di vetro: "Il 5 marzo, al secondo ritrovamento, è stato lanciato un avviso interno al corpo docenti, che ha spinto gli insegnanti a cercare altri corpi. Successivamente è stato inviato un report a Milano Ristorazione. Noi crediamo che chi ha in mano un report del genere abbia l'obbligo di comunicarlo alla stampa e alla cittadinanza. Immaginiamo se uno avvelenasse i pozzi e noi aspettiamo due settimane per dirlo".

Sulla stessa linea Alessandro Verri, capogruppo della Lega, che ha annunciato ispezioni nelle mense scolastiche nei prossimi giorni. "Trattate i cittadini con la totale indifferenza, a parte le scuse del sindaco che sono arrivate con una settimana di ritardo", ha affermato. E Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, ha segnalato che, nelle scuole d'infanzia, il sostituto dei panini da lunedì 11 marzo è il 'pan bauletto', "che contiene anche conservanti tra cui l'ammoniaca". Intanto sempre più genitori riferiscono ai giornali che i loro figli mangiano sempre meno pasti a scuola. Non solo per il timore di contaminazioni, ma in generale per la qualità dei pasti.

Ha provato a rispondere, in aula, Marzia Pontone, della Lista Sala, presidente della commissione educazione, ricordando che sono in corso ispezioni dei carabinieri del Nas e di Ats: "Occorre aspettare con fiducia il loro lavoro".