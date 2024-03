"Vetro nel pane" a scuola, Fdi chiede dimissioni dell'assessora

Il corpo estraneo trovato (per la seconda volta) dentro un panino nella mensa scolastica milanese non sarebbe stato plastica, ma vetro. A rivelarlo il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Milano, Riccardo Truppo. La notizia arriverebbe da fonti interne all’Amministrazione, non ancora diffuse. “I fatti dimostrano che qualcosa non abbia funzionato nella filiera di controllo e, soprattutto, ci sia la mancanza di una supervisione politica”, ha spiegato Truppo in una nota.

L’accusa è rivolta all’assessora all’Istruzione e vicesindaco, Anna Scavuzzo. “Si è raggiunta la punta dell’iceberg di un sistema che non sta reggendo e non pone come assoluta priorità la salvaguardia e le esigenze delle famiglie milanesi che hanno bambini piccoli e che, addirittura, nelle scuole primarie rischiano la vita, come dimostrano le recenti circostanze”, prosegue Riccardo Truppo.

Il consigliere chiede, quindi, le dimissioni dell’assessora in quanto - a suo avviso - responsabile in questa vicenda. “Ci aspettiamo, dalla giunta e dal sindaco, una celere risposta e una presa d’atto del proprio fallimento nella gestione delle scuole comunali a Milano”. Truppo ha, poi, sottolineato: “È urgente dare comunicazione immediata ai genitori senza temere le ripercussioni della stampa che è già al corrente di tutto ma che, al momento, non ha ancora diffuso informazioni ufficiali in merito”.

La nota di Milano ristorazione

"A fronte del ritrovamento di un corpo estraneo nella giornata di oggi presso una scuola primaria, è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del prodotto 'pane con farina biologica di grano tenero' presso le utenze in cui non era ancora stato consumato", aveva scritto in una nota Milano ristorazione, la società che gestisce il servizio mensa.

"Già la scorsa settimana era stato ritrovato analogo corpo estraneo nella fornitura di 'pane integrale', e a seguito di ciò erano state effettuate tempestive e approfondite verifiche lungo l’intera filiera per valutare eventuali non conformità, con ispezioni a cura di Milano ristorazione, del comune di Milano, di Ats e dei carabinieri del Nas", aveva sottolineato l'azienda. "La fornitura del pane e dei prodotti da forno sarà sospesa e in seguito sostituita con prodotti alternativi di altro fornitore".