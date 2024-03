Vetro nei panini a scuola, Truppo (Fdi): "Il Comune sapeva da subito"

Si torna a parlare di Milano Ristorazione e mense scolastiche in consiglio comunale. Il ritrovamento dei pezzi di vetro nei panini (e di un insetto in un piatto) fa sempre 'rumore' e ormai è un caso politico. E ancora una volta ne ha parlato Riccardo Truppo (Fratelli d'Italia) ribadendo, lunedì 25 marzo durante gli interventi liberi, che, da parte dell'amministrazione, a suo dire non ci sarebbe stata la preoccupazione di mettere in allarme le famiglie, immediatamente o quasi, a prescindere dalle risultanze investigative.

Non ci sono però novità sostanziali ormai rispetto alla "precedente puntata". Questo perché, nonostante Truppo abbia chiesto un accesso agli atti per sapere quando l'amministrazione ha ricevuto il primo report in cui si dichiarava che i pezzi trovati nei panini erano di vetro, pare che gli uffici non gli abbiano ancora risposto. "Ormai si sa per certo che era vetro", ha commentato Truppo a margine del consiglio comunale: "Mi chiedo perché quindi stiano rimandando la risposta". Il consigliere di Fdi ha poi rinnovato la richiesta di dimissioni per Anna Scavuzzo, vice sindaca con delega all'educazione.

In precedenza, Scavuzzo aveva spiegato che le ispezioni dei carabinieri del Nas (chieste proprio da Milano Ristorazione) avevano evidenziato la conformità delle procedure. "Questo significa che, nonostante le procedure conformi, c'è stato il vetro nei panini e potrebbe avvenire qualcosa d'altro, senza la possibilità di prevenirlo", ha replicato Truppo in aula. Intanto il legale rappresentante dell'azienda produttrice del pane è indagato dalla procura di Milano. E il sindaco Beppe Sala, rispondendo alla petizione di migliaia di genitori che chiedono di sostituire Milano Ristorazione come fornitore delle mense scolastiche, ha commentato che "spezzare il servizio in tanti fornitori potrebbe essere anche peggio".