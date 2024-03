Vetro nei panini, Sala contrario a sostituire Milano Ristorazione: "Potrebbe essere peggio"

I pezzi di vetro trovati nei panini nelle mense scolastiche di Milano? Il sindaco di Milano, Beppe Sala, venerdì 22 marzo, a margine di un convegno, ha ribadito le scuse alla città e ha aggiunto altri commenti, invitando alla prudenza e ad attendere l'esito delle verifiche e delle indagini. E, soprattutto, interpellato sulla petizione dei genitori (che ha raggiunto migliaia di firme) per sostituire Milano Ristorazione con un altro o altri fornitori, ha avvertito che potrebbe essere anche peggio.

"Questi fatti non sono all'altezza della città", ha commentato Sala scusandosi ancora (lo aveva già fatto qualche settimana fa), per poi spiegare che "chi governa ha la responsabilità di essere prudente e capire bene le cose". E, riferendosi a chi vorrebbe cambiare la fornitura di Milano Ristorazione, ha aggiunto: "Lo capisco, ma non è una cosa semplice. Non c'è garanzia che, attraverso una gara, la situazione possa migliorare. Credo che non si possa suddividere il servizio in tanti fornitori, perché diventa anche peggio. Punterei sul fatto di verificare quello che è successo, anche perché non posso sapere se è proprio responsabilità di Milano Ristorazione o dei fornitori, ci sono indagini in corso. Poi, se si cambia, bisogna essere sicuri che si cambi per il meglio".

Milano Ristorazione (partecipata al 99% dal Comune di Milano) ha già cambiato il fornitore dei panini nei quali sono stati trovati pezzi di vetro, sostituendo il prodotto con grissini o pane bianco. Nell'inchiesta della procura di Milano risulta indagato il legale rappresentante dell'azienda che forniva il pane (l'ipotesi di reato è commercio di sostanze alimentari nocive), mentre le analisi di Ats e dei Nas commissionate da Milano Ristorazione nella cucina dov'è stato preparato il piatto in cui è stata trovato un insetto hanno riscontrato che le procedure sono corrette.

Chieste le dimissioni della vice sindaca

Dal punto di vista politico è tutto fermo alla seduta del consiglio comunale dell'11 marzo, quando la vice sindaca e assessora all'educazione Anna Scavuzzo era intervenuta per spiegare la situazione, ancora in attesa delle risultanze dei Nas. Scavuzzo aveva anche chiesto polemicamente "a chi giova promuovere questa campagna di sfiducia verso Milano Ristorazione", scatenando la bagarre in aula soprattutto da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, che attende di sapere se e quando il Comune di Milano ha ricevuto i report che parlavano di vetro e non plastica nei panini (secondo lui, prima dell'intervento di Scavuzzo in aula) e, dopo la notizia d'indagine sull'azienda produttrice del pane, ha chiesto le dimissioni della vice sindaca.