Vetro e insetti nelle mense: bagarre in Comune, Scavuzzo se ne va

Da parte dell'amministrazione e di Milano Ristorazione c'è attenzione e preoccupazione, ma anche a che le situazioni non vengano mistificate. Lo ha detto Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano con delega all'educazione, intervenendo lunedì in consiglio comunale sull'argomento più caldo delle ultime settimane: il ritrovamento dei corpi estranei in alcune mense scolastiche cittadine.

La vice sindaca ha giocato in difesa, rimandando ogni discorso nel merito a quando saranno state effettuate le analisi complessive ("richieste dalla stessa Milano Ristorazione", ha sottolineato), che ora sono nelle mani dei carabinieri del Nas e di Ats. "Non ci sottraiamo dalle responsabilità", ha affermato Scavuzzo, "ma aspettiamo le attività del Nas". E poi ha commentato che "gli approfondimenti finora effettuati non hanno portato a risultanze soddisfacenti", al contrario di quanto aveva detto Riccardo Truppo di Fratelli d'Italia, secondo cui invece Milano Ristorazione e la stessa amministrazione avevano in mano dei report precisi sulla situazione dei pezzi di probabile vetro rinvenuti nei panini.

"Siamo tutti impegnati a fare chiarezza sostanziale e ci relazioniamo con gli enti preposti, quindi non giochiamo con la salute di nessuno, e appena sarà possibile saremo in commissione a relazionare. Non abbiamo niente da nascondere", ha detto la vice sindaca, per poi chiedersi e chiedere "a chi giova promuovere questa campagna di sfiducia nei confronti di Milano Ristorazione".

La bagarre, poi l'assessora va via

Una domanda che ha scatenato la violenta reazione di Truppo che, dai banchi di Fratelli d'Italia, ha urlato che "giova alla salute pubblica, alla salute dei bambini di Milano, alcuni dei quali potrebbero essere stati ricoverati senza sapere perché". Ne è nata una bagarre con sospensione della seduta per qualche minuto. Poi Scavuzzo ha ripreso brevemente a parlare per concludere le sue comunicazioni e ha abbandonato l'aula. A quel punto anche il centrodestra se n'è andato, ritenendo che fosse inutile dibattere senza l'assessora (e vice sindaca) ad ascoltare.