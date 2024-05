Vetro nelle mense scolastiche, il Comune: "Non volevamo alimentare il panico"

Rimangono lontanissime le posizioni di giunta e opposizione su Milano Ristorazione, a più di due mesi dal primo ritrovamento di corpi estranei nelle mense scolastiche: quel frammento di apparente plastica nel pane, il 28 febbraio, che poi si è rivelato un frammento di vetro. Lunedì 6 maggio la vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega all'educazione, ha relazionato sugli avvenimenti in apertura del consiglio comunale straordinario dedicato al tema. E il primo 'battibecco' è proprio sul tempo trascorso. Eccessivo secondo le opposizioni, ma anche secondo i capigruppo di tre gruppi di maggioranza: Lista Sala, Riformisti e Europa Verde.

Scavuzzo ha difeso non solo il servizio di Milano Ristorazione in generale, richiamandone più volte il ruolo di azienda pubblica "sempre sotto stretto controllo da parte del Comune, che non fa alcuno sconto", ma anche le procedure adottate in questo periodo particolarmente difficile per la refezione scolastica a Milano. Le opposizioni hanno mantenuto la loro posizione: dall'esposto per capire le responsabilità (che verrà depositato da Fratelli d'Italia) al commissariamento di Milano Ristorazione (chiesto dalla Lega).

La vice sindaca ha ricostruito minuziosamente le fasi cronologiche dal primo ritrovamento in poi, cercando di sottolineare da un lato di avere seguito le procedure previste dalle leggi, dall'altro di avere condiviso le informazioni soltanto di fronte a certezze ("la cautela nel fornire informazioni è figlia di un atteggiamento responsabile, evitando anticipazioni dubbie e ipotesi non verificate"), dall'altro ancora che Milano Ristorazione è comunque intervenuta con il "piano B", cioè le forniture d'urgenza già previste in casi del genere. E ha sottolineato che il fornitore del pane in cui è stato trovato del vetro non è stato né sequestrato né chiuso, come può accadere da parte della magistratura.

Per quanto riguarda le comunicazioni, Scavuzzo ha evidenziato che le società pubbliche possono fornirle solo se sono state 'validate' da un'autorità, come Ats. Ma non solo: poiché fin dal giorno successivo al primo ritrovamento (29 febbraio) si è fatta la segnalazione ai carabinieri del Nas, secondo la vice sindaca "la diffusione di informazioni avrebbe potuto intralciare l'attività delle forze dell'ordine".

"Accettato rischio che succedesse qualcosa"

"Avete accettato il rischio non sospendendo il servizio", ha ribattuto Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia, durante il dibattito: "Non parleremmo con 2 mesi di ritardo con questa tranquillità se ci fosse stato un bambino ricoverato o deceduto. Avete accettato il rischio di lasciare una somministrazione che, ed è un dato di fatto, presenta delle falle". Truppo ha evidenziato anche che l'amministrazione comunale avrebbe avuto, fin dal 7 marzo, i report con le analisi che, a suo dire, avrebbero già certificato che i primi corpi estranei erano vetro e non plastica, ma, ciò nonostante, l'11 marzo la vice sindaco aveva affermato che non erano note le fattezze del materiale. L'esponente di Fdi ha annunciato un esposto in procura per "valutare, da parte della magistratura, il fatto che l'amministrazione non abbia avvertito tempestivamente le famiglie, chiedendo di ricevere eventuali segnalazioni di malesseri".

Fdi ha presentato anche un ordine del giorno per chiedere di valutare la sospensione del servizio ("il rischio è ancora attuale"), autorizzando il pranzo al sacco su richiesta delle famiglie (con sospensione delle rette), e di creare una task force per contattare le circa 70-80mila utenze chiedendo se, nei mesi scorsi, ci sono stati problemi e malesseri. Il consiglio comunale ha respinto l'ordine del giorno.