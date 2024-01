Una via o una piazza di Milano potrebbe essere intitolata a Claudio Abbado

Milano potrebbe avere presto una via o una piazza dedicata a Claudio Abbado, direttore d'orchestra di fama internazionale morto a Bologna dieci anni fa, il 20 gennaio 2014. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine della visita al Memoriale della Shoah. Come è noto, la legge prevede che trascorrano dieci anni dal decesso di una persona per dedicargli un luogo: anche se la legge ammette deroghe, da anni l'amministrazione milanese non le chiede più, preferendo appunto aspettare il tempo fissato dalla norma.

Un appello e una richiesta formale per dedicare un luogo ad Abbado erano stati lanciati dal 'Club Abbadiani Itineranti', nato nel 1981, che conta più di 400 soci e fu fondato con lo scopo di "seguire" il Maestro nei suoi concerti in tutto il mondo. Abbado e la città di Milano sono strettamente legati: il direttore era nato in città nel 1933. Il padre Michelangelo era vice direttore del Conservatorio, ruolo che poi spetterà al fratello Marcello (i due fratelli sono iscritti al Famedio del Monumentale). Il suo esordio alla Prima della Scala è del 1967. Due anni dopo è stato nominato direttore musicale della Scala, ruolo che terrà fino al 1985 per assumere lo stesso ruolo alla Staatsoper di Vienna.

Ambrogino d'Oro nel 1974, è stato nominato senatore a vita nel 2013. Dopo la sua morte gli è stata intitolata la Scuola Civica di Musica. Quanto al luogo da dedicargli, una prima proposta, nell'immediatezza della morte, era stata quella dello spazio pedonale davanti al Conservatorio.