Crozza-Beppe Sala: "Dobbiamo abituarci alle buche, faremo in modo che i milanesi volino"

Alla fine anche il sindaco Beppe Sala è caduto nelle strepitose imitazioni di Maurizio Crozza, che sul canale Nove ha ripreso nelle scorse ore lo show "Fratelli di Crozza". Il "primo cittadino" ha parlato delle buche in una surreale intervista - "Dobbiamo abituarci alle buche, buchette, dirupi" -, ma ha anche sottolineato di avere difficoltà a occuparsi delle cose "a basso", visto che a Milano si costruiscono grattacieli di "260, 230 metri": "Siamo molto più capaci a costruire dal basso verso l'alto". Farà in modo che "i milanesi volino" con l'importanza "degli elitaxi".

Poi Crozza ha preso in giro Sala quando ha ricordato di "non fidarsi dei dati sull'inquinamento atmosferico". E per le buche? "Chiederò a uno dei miei" (altro vezzo verbale cult del primo cittadino).